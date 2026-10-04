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Сталь Х12МФ для ножей: вечная классика или устаревший сплав

Сталь Х12МФ для ножей: вечная классика или устаревший сплав

Сталь Х12МФ давно считается одной из самых популярных среди любителей и производителей ножей. Её ценят за высокую твёрдость, отличное удержание режущей кромки и способность долго сохранять остроту даже при интенсивном использовании.

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