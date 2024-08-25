Эксперты высказались о судьбе Telegram после задержания Павла Дурова

По мнению экспертов, основатель мессенджера может найти с властями Франции "точки соприкосновения".Эксперты поделились мнением о будущем мессенджера Telegram после задержания во Франции создателя платформы Павла Дурова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии