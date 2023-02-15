У Мудрика нет результативных действий в 4 матчах за «Челси»

Михаил Мудрик не совершил результативных действий в 4 матчах за «Челси». 22-летний полузащитник сборной Украины сегодня вышел в стартовом составе «синих» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:1) и был заменен на 71-й минуте.
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