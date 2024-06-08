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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Оман готов поставлять в Россию верблюжье молоко

Оман готов поставлять в Россию финики и верблюжье молоко. Об этом заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума член делегации Омана - страны-гостя, генеральный директор продовольственной инвестиционной холдинговой компании Омана Мухаммед Аль-Харси.

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