Оман готов поставлять в Россию верблюжье молоко

Оман готов поставлять в Россию финики и верблюжье молоко. Об этом заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума член делегации Омана - страны-гостя, генеральный директор продовольственной инвестиционной холдинговой компании Омана Мухаммед Аль-Харси.
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