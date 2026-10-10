«Рак четвёртой стадии»: Алёна Рапунцель рассказала о болезни, а Александр Смуров отверг обвинения

Алёна Савкина, известная зрителям «Дома-2» как Алёна Рапунцель, рассказала о тяжёлом испытании. По её словам, 24 июля 2026 года ей сообщили об онкологическом заболевании четвёртой стадии.
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