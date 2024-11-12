Президент Владимир Путин поручил сохранить ставку по «Дальневосточной и арктической ипотеке» на уровне 2% до 2030 года: анализ новой программы и её значение для регионов Ольга Вайленко11 ноября 2024 года стало известно о решении президента России Владимира Путина поддержать льготные условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», установив фиксированную процентную ставку в 2% до 2030 года.