Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

В столице предусмотрено около 50 точек сбора подписей В Москве олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила журналистам о том, что поддержала решение Владимира Путина о выдвижении на выборах президента РФ в 2024 году.
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