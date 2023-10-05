☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Руженкова
    Пусть отдыхает на пенсии и "брыжжет ядом" на бытовые темы..."Дима часто допив...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Боже, какое позорище! Следующий шаг это задрать юбку и всем показать жо...у! В детстве сам видел как ругались две хох..."Дима часто допив...
  • Елена Короткова
    Хабалка навсегда останется хабалкой. А уж дочь её и вовсе хабалка в квадрате. Одного не понимает - терпение того, кто..."Дима часто допив...

Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

Это не наша с вами пропаганда или фантазия. Это статья американского журнала The Nation: "Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена потратила в Нью-Йорке более 1 млн долларов на украшения Cartier".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Видать женщина понимает, что от доллара надо избавляться! Вот и тратит налево и направо все нажитое &quot;непосильным трудом&quot;!
Ответить
12 час.
Ирина Серафимова
Точно
Ответить
8 час.
ВН
Валерий Николаевич
Ну нет у неё ни юаней, ни рублей, ни драхм! Не подумала
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх