Отступающие на Курском направлении боевики ВСУ бросают своих убитых и раненых Отступающие в Курской области украинские войска оставляют не только своих убитых, но бросают даже раненых.
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Отступающие на Курском направлении боевики ВСУ бросают своих убитых и раненых Отступающие в Курской области украинские войска оставляют не только своих убитых, но бросают даже раненых.
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