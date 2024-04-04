Татьяна Соколова: Расширение поддержки позволит предпринимателям браться за новые проекты в сфере туризма 

2 апреля на заседании правительства Тверской области обсудили итоги развития туризма. По количеству новых гостиниц наш регион на первом месте в ЦФО, а еще входит в тройку лидеров по числу туристов и налогов с туристической деятельности.
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