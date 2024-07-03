18 лет жизни и 100 лет памяти

Жители Пряжинского района к юбилею землячки, Героя Советского Союза Марии Мелентьевой, собрали книгу воспоминаний и сделали мультфильм о ней Текст: Алина Гапеева Пряжинцы помнят и гордятся юной разведчицей, удостоенной во время Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза.
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