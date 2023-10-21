Президент ас-Сиси: Египет никогда не закрывал КПП "Рафах" на границе с Газой

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе каирского саммита мира по Палестине заявил, что его страна никогда не закрывала контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором Газа, его работе препятствовали атаки Израиля.
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