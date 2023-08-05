Немкин: Развитие российских технологий переживает бум

Александр Макеев

Это отрадно! К этому надо добавить необходимость отказаться в России от применения архаичной, не эргономичной клавиатуры QWERTY-ЙЦУКЕН, разработанной в 1861 году американским инженером Шоулсом. Предлагаю в России наладить производство и повсеместное применение интуитивно понятной по настоящему эргономичной клавиатуры Симметрица, изобретённой одним российски м исследователем и изобретателем на основе открытого им закона элементарных артикуляций: 1. Макеев А. К. Патент РФ RU 63948 U1 от 10 июня 2007 г. на полезную модель Клавиатура с вращаемыми блоками клавиш. Описание полезной модели к патенту. – Российская Федерация, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам // Бюллетень № 16, 10.06.2007. https://yandex.ru/patents/doc/RU63948U1_20070610 2. Макеев А.К. Общая классификация согласных и гласных звуков-знаков речи-мышления / А.К. Макеев // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования: сб. ст. по материалам XXXIV Международной научно-практической конференции «Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования». – № 3(30). – М., Изд. «Интернаука», 2020. - 108 с. С. 65-75. http://internauka.org/archive2/phil/3(30).pdf 3. Периодическая таблица звуков речи https://proza.ru/2014/08/06/1703 4. Говорить надо оптимальной артикуляцией https://proza.ru/2017/04/09/1972