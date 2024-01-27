Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В России призвали считать Украину террористической организацией

В России призвали считать Украину террористической организацией

«Киевский режим — это террористическая организация. Надо называть вещи своими именами», — уверен философ и специалист по международной политике Юрий Баранчик.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
давно пора признать эту  территорию  404 которая   когда то была страной Украиной  террористической !полностью заслужила  своими зверскими не человеческими поступками над народами!
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16 час.
вага карлито
Давно пора  что то  даже объяснить трудно почему до сих пор этого не сделали! Ради кого и чего!?))
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14 час.

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