«Киевский режим — это террористическая организация. Надо называть вещи своими именами», — уверен философ и специалист по международной политике Юрий Баранчик.
В России призвали считать Украину террористической организацией
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
давно пора признать эту территорию 404 которая когда то была страной Украиной террористической !полностью заслужила своими зверскими не человеческими поступками над народами!
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16 час.
вага карлито
Давно пора что то даже объяснить трудно почему до сих пор этого не сделали! Ради кого и чего!?))
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14 час.
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