В России призвали считать Украину террористической организацией

давно пора признать эту территорию 404 которая когда то была страной Украиной террористической !полностью заслужила своими зверскими не человеческими поступками над народами!

вага карлито

Давно пора что то даже объяснить трудно почему до сих пор этого не сделали! Ради кого и чего!?))