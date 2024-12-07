Режиссер Эльмира Хан поделилась историей создания фильма-сказки «Радужные ичиги»

Историей о создании короткометражного фильма-сказки «Радужные ичиги», посвященному уникальному казанскому шву и ремеслу создания татарских ичиг, поделилась с «Татар-информом» создатель картины, режиссер-сценарист Эльмира Хан.
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