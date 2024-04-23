iOS-версия приложения Likee исчезла из российского App Store

Популярное приложение соцсети Likee пропало из магазина App Store в России. Это сообщает ТАСС. По словам экспертов, причина такого решения может быть связана с последними санкциями против России, которые были введены США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии