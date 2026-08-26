26 лет брака, четверо детей и повторный слух о больнице: что скрывается за спокойствием Железняк

В начале августа в телеграм-канале 112 снова появилась тревожная новость: у Олеси Железняк подскочило давление, начались сильные боли в груди, скорая приехала на дом, но актриса от госпитализации отказалась.
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