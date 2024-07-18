Жители Мангистау могут пожаловаться на мусор через новый сервис

Министерств экологии и природных ресурсов РК, в рамках масштабной акции «Таза Қазақстан», разработало новый сервис подачи заявок о проблемах города и экологии посредством удобного телеграмм-чат-бота @TazaQazBot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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