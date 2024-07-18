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  • Eduard
    Зачем? Гнать их надо,как и кирнизов!Консульство Казах...
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    Задолбали вы своим мангистау.Мужчину, напавшег...
  • Nemo2846
    Ага, давайте , отпускайте и получите инфляцию 30%. А сравнивать цены на бензин без сравнения уровня зарплат вообще гл...Бензин может подо...

Жители Мангистау могут пожаловаться на мусор через новый сервис

Жители Мангистау могут пожаловаться на мусор через новый сервис

Министерств экологии и природных ресурсов РК, в рамках масштабной акции «Таза Қазақстан», разработало новый сервис подачи заявок о проблемах города и экологии посредством удобного телеграмм-чат-бота @TazaQazBot.

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