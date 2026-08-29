Безруков пригласил Кологривого в труппу МХАТа имени Горького

Актер Никита Кологривый присоединился к труппе Московского Художественного академического театра имени Горького.
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