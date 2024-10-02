Экс-директор ЦРУ Помпео призвал экономически вернуть Россию Западу

Россию необходимо экономически вернуть странам Запада, считает бывший директор ЦРУ Майк Помпео. Таким мнением экс-госсекретарь США поделился в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились африканским чиновником.
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