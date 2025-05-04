Дмитриев: Баффетт научил миллионы людей тому, что значит инвестирование

Американский миллиардер Уоррен Баффетт научил миллионы людей тому, что означает инвестирование. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.