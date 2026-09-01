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Новости Тамбова

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Нагрузка, отдых и гигиена: советы Роспотребнадзора к новому учебному году

Нагрузка, отдых и гигиена: советы Роспотребнадзора к новому учебному году

С началом учебного года нагрузка на детей возрастает. Правильный режим дня помогает сохранить баланс между учёбой, отдыхом и здоровьем.

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