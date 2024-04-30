Politico о наследстве Пригожина: Россия вытесняет США из Африки. В прошлом году, после так называемого мятежа "Вагнера", западные аналитики лелеяли надежды, что теперь влияние России в Африке и других регионах, где действовала легендарная русская ЧВК, ослабнет.