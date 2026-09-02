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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жирков о Тюкавине: «Хороший нападающий. Шансы уехать в Европу есть у любого футболиста основного состава в РПЛ. Это много игроков доказывали»

Бывший тренер « Динамо » Юрий Жирков высказался о перспективах форварда команды Константина Тюкавина .

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