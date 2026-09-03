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AI Data Center Boom Pushes U.S. Power Equipment to the Breaking Point

Big Tech is betting trillions of dollars on artificial intelligence, with a lot of that to be spent on building the data centers that would power large language models.

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