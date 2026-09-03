AI Data Center Boom Pushes U.S. Power Equipment to the Breaking Point

Big Tech is betting trillions of dollars on artificial intelligence, with a lot of that to be spent on building the data centers that would power large language models.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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