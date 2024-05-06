В Челябинске готовятся к отключению горячего водоснабжения

В Челябинске начинаются сезонные гидравлические испытания. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 13 мая в городе будут произведены первые отключения горячего водоснабжения, опрессовки начнутся с локальных котельных.