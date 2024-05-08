НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Анчелотти побил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ/КЕЧ в качестве тренера – 203

Сегодня 64-летний специалист провел 203-й матч в качестве тренера Лиге чемпионов. Его «Реал» одержал победу над «Баварией» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и вышел в финал турнира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх