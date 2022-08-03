«Челси» подписал Слонину и лидера юниорской сборной Англии

Футбол , 02 авг, 23:53 0 «Челси» подписал американца Слонину и звезду юниорской сборной Англии Чуквуэмеку Новичками лондонского клуба стали голкипер сборной США Габриэль Слонина из «Чикаго Файр» и полузащитник Карни Чуквуэмека из «Астон Виллы».