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«Челси» подписал Слонину и лидера юниорской сборной Англии

«Челси» подписал Слонину и лидера юниорской сборной Англии

Футбол , 02 авг, 23:53  0  «Челси» подписал американца Слонину и звезду юниорской сборной Англии Чуквуэмеку Новичками лондонского клуба стали голкипер сборной США Габриэль Слонина из «Чикаго Файр» и полузащитник Карни Чуквуэмека из «Астон Виллы».

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