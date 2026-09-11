Минцифры сообщают о запуске сети 5G в России

Сервисы 5G заработали в 16 городах, до конца года планируется подключить еще 50, сообщили в Минцифры.
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