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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак перед «Ростовом»: «Ждем интересный матч. Они всегда стараются играть активно, агрессивно. «Зениту» против таких команд всегда приятно играть» 

Игра 3-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Санкт-Петербурге. – Конечно, мы прекрасно знаем, как играет «Ростов», старается двигать свою линию.

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