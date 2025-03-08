12 продуктов, от которых в СССР бежали, как от огня

ОЕ

Ольга Есикова

Писал тот, кто вообще не жил в те годы. Что касается крабов, за ними даже очередь выстраивалась, ливерная колбаса жареная с луком-очень вкусная для бутербродов, селедочное масло???? Сами делали форшмак. Да можно оспорить все размышления автора.