О дефиците в Советском Союзе знают все. Было сложно достать колбасу, сгущенку, туалетную бумагу и множество других вещей.
12 продуктов, от которых в СССР бежали, как от огня
Комментарии
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Михаил Васильев
90% бред и инсинуации явно молодого автора!
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10 час.
Людмила Абрамова
бред..все ели и крабы и ливерку и все остальное..ерунда написана
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8 час.
ОЕ
Ольга Есикова
Писал тот, кто вообще не жил в те годы. Что касается крабов, за ними даже очередь выстраивалась, ливерная колбаса жареная с луком-очень вкусная для бутербродов, селедочное масло???? Сами делали форшмак. Да можно оспорить все размышления автора.
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30 мин.
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