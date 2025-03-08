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С нами не соскучишься!

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Свежие комментарии

  • Ольга Есикова
    Писал тот, кто вообще не жил в те годы. Что касается крабов, за ними даже очередь выстраивалась, ливерная колбаса жар...12 продуктов, от ...
  • tsan tsan
    Только круглый дурак может назвать шуточные приметы дурацкими. Автору надо сходить к психиатру.Дурацкие приметы ...
  • Людмила Абрамова
    бред..все ели и крабы и ливерку и все остальное..ерунда написана12 продуктов, от ...

12 продуктов, от которых в СССР бежали, как от огня

12 продуктов, от которых в СССР бежали, как от огня

О дефиците в Советском Союзе знают все. Было сложно достать колбасу, сгущенку, туалетную бумагу и множество других вещей.

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Комментарии
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Михаил Васильев
90%  бред и инсинуации явно молодого автора!
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10 час.
Людмила Абрамова
бред..все ели и крабы и ливерку и все остальное..ерунда написана
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8 час.
ОЕ
Ольга Есикова
Писал тот, кто вообще не жил в те годы. Что касается крабов, за ними даже очередь выстраивалась, ливерная колбаса жареная с луком-очень вкусная для бутербродов, селедочное масло???? Сами делали форшмак. Да можно оспорить все размышления автора.
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30 мин.
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