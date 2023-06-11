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CNEWS: власти Парижа помогут горожанам научиться жить с крысами

CNEWS: власти Парижа помогут горожанам научиться жить с крысами

Мэрия Парижа создала рабочую группа по «сосуществованию» с крысами, которая будет разрабатывать способы по улучшению жизни горожан несмотря на присутствие грызунов.

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