Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 029 подписчиков

Вы только посмотрите на этих кукол - улыбка и хорошее настроение вам обеспечены. Кукольные шедевры "АняМаня"

Вы только посмотрите на этих кукол - улыбка и хорошее настроение вам обеспечены. Кукольные шедевры "АняМаня"

Сегодня мы хотим вас познакомить с работами творческого дуэта сестер-близняшек «АняМаня» (Анна Григорьева и Мария Колегова (Григорьева).

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Комментарии
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людмила коптякова
Куклы восхитительные
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12 час.
Ольга Виноградова
безумная красота. Восхитительно и очень талантливо
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9 час.
Вера Федорова
Надо же!👍😱
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48 мин.

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