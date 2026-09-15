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ИА Регнум

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«Разгромить Россию за 6 недель». Польша опять рвется идти по старым граблям

«Разгромить Россию за 6 недель». Польша опять рвется идти по старым граблям

ПЕТР АКОПОВ - специально для ИА Регнум. Радослав Сикорский занимает различные руководящие посты в Польше уже треть века — то есть большую часть своей 63-х летней жизни.

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