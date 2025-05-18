Русская сбежала от француза, узнав его жуткую тайну

На сайте знакомств женщина завела профиль с сугубо практической целью - в 2012 году ей нужен был носитель французского языка, который мог бы проверить её документы для поступления в зарубежный университет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии