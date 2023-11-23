В ЯНАО досрочно выполнят программу по переселению из ветхого жилья

Национальный проект по переселению из ветхого жилья на Ямале будет выполнен досрочно. Об этом на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассказал губернатор Дмитрий Артюхов, сообщила пресс-служба главы ЯНАО.