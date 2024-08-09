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Путин сократил гарантийный срок на дома и ответственность застройщиков

Путин сократил гарантийный срок на дома и ответственность застройщиков

Теперь гарантийный срок на новостройки составит три года, а неустойки вычисляются по новым правилам Президент России Владимир Путин подписал закон, меняющий меру ответственности застройщиков перед покупателями квартир в новостройках.

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