Зеленский в поисках спасения

«Где армия Венка?!» – этот истошный крик метущегося по бункеру Гитлера, невольно приходит на ум, наблюдая за последними судорожными «телодвижениями» Зеленского, дела которого, судя по всему, не многим лучше, чем у бесноватого фюрера в апреле 1945 года.