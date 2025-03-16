Женщину спасли из горящей квартиры в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга произошел мощный пожар в жилом доме. Из горящей четырехкомнатной квартиры на Невском проспекте, 106, спасли женщину, еще восемь человек эвакуировали, сообщает Telegram-канал регионального МЧС.
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