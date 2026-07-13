Тело подозреваемой в покушении на беглого украинского олигарха нашли под Киевом Константин Ольшанский Фото: Matthias Balk / DPA / Global Look Press Накануне открытия саммита НАТО в Анкаре, где Владимир Зеленский умолял западных хозяев дать ему денег, мировые издания разоблачили истинное лицо киевского режима.
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