«Реал» рассматривает Киммиха и Родри на замену Кроосу

«Реал» интересуется хавбеком «Баварии» Йозуа Киммихом и полузащитником «Манчестер Сити» Родри. Мадридцы рассматривают немца и испанца в качестве замены Тони Кроосу, который после Евро-2024 завершит карьеру.
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