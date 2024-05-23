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«Реал» рассматривает Киммиха и Родри на замену Кроосу

«Реал» интересуется хавбеком «Баварии» Йозуа Киммихом и полузащитником «Манчестер Сити» Родри. Мадридцы рассматривают немца и испанца в качестве замены Тони Кроосу, который после Евро-2024 завершит карьеру.

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