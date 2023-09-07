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Почему родительские чаты детсадов, секций и школ — женский головняк?

Почему родительские чаты детсадов, секций и школ — женский головняк?

 как вы считаете, почему родительские чаты детсадов, секций и школ — женский головняк? Ни разу ни в одном не видела мужчин.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
А,что,кроме чата в интернете нет других способов общения....Ну,да,понты превыше всего(они же круглосуточно участвуют в ...расспространении других понтов...)
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