Днём 19 марта вышел пресс-релиз Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации:"Ночью 19 марта т.
Минобороны и Песков объяснили, как и зачем ВС РФ сбили собственные беспилотники
Комментарии
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ГК
Галина Кузнецова
Опять кое-кто бежит впереди паровоза в стремлении угодить " нашим дорогим партнёрам", наплевав на свою армию, народ и страну. Как он уже достал со своими договорняками, а потом опять начнёт валять дурочку : " представляете, нас опять обманули! " А всё дело в том, что просто надо сберечь всё нажитое нашими олигархами непосильным трудом и вывезенное на Запад. И это только начало очередного фарса, то ли ещё будет! Их фантазии и изощренности в деле оболванивания россиян остается только поражаться и ужасаться!
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21 час.
Александр Котов
Хорошо кто-то лизнул Трампа в жопу, до самых гланд
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12 час.
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