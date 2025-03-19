Минобороны и Песков объяснили, как и зачем ВС РФ сбили собственные беспилотники

ГК

Галина Кузнецова

Опять кое-кто бежит впереди паровоза в стремлении угодить " нашим дорогим партнёрам", наплевав на свою армию, народ и страну. Как он уже достал со своими договорняками, а потом опять начнёт валять дурочку : " представляете, нас опять обманули! " А всё дело в том, что просто надо сберечь всё нажитое нашими олигархами непосильным трудом и вывезенное на Запад. И это только начало очередного фарса, то ли ещё будет! Их фантазии и изощренности в деле оболванивания россиян остается только поражаться и ужасаться!