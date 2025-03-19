Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • юра федулов
    Учтивые улыбки в политике ничего не стоят. Цыплят по осени считают...Сергей Михеев: На...
  • Галина Смирнова
    Может, Путин без этого не соглашался на переговоры?Конец "Свободе"
  • Галина Смирнова
    Доня Путину сказал: - Я с хохлами завязал! А ты кончай с китайцами И помоги мне с яйцами!!!Сергей Михеев: На...

Минобороны и Песков объяснили, как и зачем ВС РФ сбили собственные беспилотники

Минобороны и Песков объяснили, как и зачем ВС РФ сбили собственные беспилотники

Днём 19 марта вышел пресс-релиз Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации:"Ночью 19 марта т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГК
Галина Кузнецова
Опять кое-кто бежит впереди паровоза в стремлении угодить &quot; нашим дорогим партнёрам&quot;, наплевав на свою армию, народ и страну. Как он уже достал со своими договорняками, а потом опять начнёт валять дурочку : &quot; представляете, нас опять обманули! &quot; А всё дело в том, что просто надо  сберечь всё нажитое нашими олигархами непосильным трудом и вывезенное на Запад. И это только начало очередного фарса, то ли ещё будет! Их фантазии и изощренности в деле оболванивания россиян остается только поражаться и ужасаться!
Ответить
21 час.
Александр Котов
Хорошо кто-то лизнул Трампа в жопу, до самых гланд
Ответить
12 час.
наверх