Военное обозрение

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Украинский банкир: Жители Киева безразличны к происходящему на фронте

Украинский банкир: Жители Киева безразличны к происходящему на фронте

На фоне продолжающегося уже почти полтора года конфликта, в украинском обществе по-прежнему наблюдается резкое расслоение: одни «обязаны» воевать, других «это не касается», а третьи - «ждут».

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