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Проект "Москва помогает" отметили премией "Мы вместе"

Проект "Москва помогает" отметили премией "Мы вместе"

Известия/Сергей Лантюхов Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, церемония награждения прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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