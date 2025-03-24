⚡️«Меня ослепило солнце»: Водитель пассажирского автобуса рассказал, что могло стать причиной смертельного ДТП под Симферополем «Меня ослепило солнце.
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⚡️«Меня ослепило солнце»: Водитель пассажирского автобуса рассказал, что могло стать причиной смертельного ДТП под Симферополем «Меня ослепило солнце.