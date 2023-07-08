СТРАШНЫЕ УРОКИ ПРОШЛОГО И КАТАСТРОФА БУДУЩЕГО. УКРАИНА ПОГУБИТ СЕБЯ И ЗАОДНО ИЗРАИЛЬ

Вера смелых

Это КАКИЕ украинцы? А если такие мстители найдутся, то как будет выражаться их месть? Как я могла наблюдать, подавляющее число "бешенцев" , прибывая в разные страны, неизвестно когда умерят свое бешенство даже в некой изоляции от своего бешеного социума. Агрессия и ненависть, наглость и нахрапистость, желание всех забить своими идеями - это они будут мстить Соросу, Зеленскому и другим "своим"?!