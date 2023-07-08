ФОТО: LUKASZ MACHOWCZYK/SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Слова израильского посла в Киеве вызвали скандал.
СТРАШНЫЕ УРОКИ ПРОШЛОГО И КАТАСТРОФА БУДУЩЕГО. УКРАИНА ПОГУБИТ СЕБЯ И ЗАОДНО ИЗРАИЛЬ
Комментарии
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life style
Чует сердце, украинцы будут мстить за то, что с ними сделали Зе, Сорос, Нуланд, Порошенко и др.
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17 час.
Вера смелых
Это КАКИЕ украинцы? А если такие мстители найдутся, то как будет выражаться их месть? Как я могла наблюдать, подавляющее число "бешенцев" , прибывая в разные страны, неизвестно когда умерят свое бешенство даже в некой изоляции от своего бешеного социума. Агрессия и ненависть, наглость и нахрапистость, желание всех забить своими идеями - это они будут мстить Соросу, Зеленскому и другим "своим"?!
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16 час.
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