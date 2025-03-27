Бузу объявляет о кадровых перестановках в Центре размещения в Бадичанах

Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу объявил, что 24 сотрудника Центра временного размещения для людей с ограниченными возможностями в селе Бадичаны Сорокского района, будут наказаны после расследований, выявивших бесчеловечные условия и унижающее достоинство обращение по отношению к получателям помощи.