В Магните возле 4-й школы Кто-то оставил сумку в шкафу и забыл. Лежат вещи больше 3 дней!!! Хозяин, отзовись!.
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В Магните возле 4-й школы Кто-то оставил сумку в шкафу и забыл. Лежат вещи больше 3 дней!!! Хозяин, отзовись!.