Областной суд Брянска освободил из-под ареста отца стрелявшей в гимназии девочки

Областной суд Брянска освободил из-под ареста отца устроившей стрельбу в гимназии 14-летней девочки.Мужчине избрали запрет определенных действий, - сообщила в пятницу, 15 декабря, пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
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