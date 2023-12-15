Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Если мразь, то она мразь всегда и во всём. Прав Медведев Д.Медведев: высказы...
  • айрат
    А где другие члены ОПГ и вообще это не отдельные группы а целая  организованная мафиозная сеть по легализации гатсарб...В Подмосковье по ...
  • Надежда
    Вряд ли. Пришел русофоб Туск, у него, видимо, какие-то другие планы по "завоеванию России", скоро узнаем...В Польше отказали...

Областной суд Брянска освободил из-под ареста отца стрелявшей в гимназии девочки

Областной суд Брянска освободил из-под ареста отца стрелявшей в гимназии девочки

Областной суд Брянска освободил из-под ареста отца устроившей стрельбу в гимназии 14-летней девочки.Мужчине избрали запрет определенных действий, - сообщила в пятницу, 15 декабря, пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Надежда
Девонька наворотила дел, отняла жизнь и у живых родителей и у родителей потерпевших!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх